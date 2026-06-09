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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı

İstanbul'da DEAŞ silahlı terör örgütü yanlısı paylaşımlar yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik yapılan operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile müşterek yürütülen çalışmalarda; DEAŞ silahlı terör örgütü yanlısı paylaşımlar yaptıklarına dair haklarında tespitler bulunan şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 şüpheli yakalanırken, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel

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