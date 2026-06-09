İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı

Giriş Tarihi: 09 Haziran 2026 09:07

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile müşterek yürütülen çalışmalarda; DEAŞ silahlı terör örgütü yanlısı paylaşımlar yaptıklarına dair haklarında tespitler bulunan şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 şüpheli yakalanırken, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.