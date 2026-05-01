Necati Arabacı suç örgütüne operasyon: 5 gözaltı

Kriptolu Mesajlar Suç Ağını Çözdü

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekiplerinin yürüttüğü teknik takipte, suç örgütünün kullandığı özel kriptolu haberleşme programları deşifre edildi. Yapılan incelemeler sonucunda çetenin sadece Türkiye'de değil; Almanya, Brezilya ve İspanya'da da aktif bir yapılanmaya sahip olduğu belirlendi. Örgütün yurt dışındaki farklı operasyonlarda toplamda yaklaşık 1 ton kokain ve yüzlerce kilo esrar sevkiyatıyla bağlantılı olduğu tespit edildi.

İşkence ve Cinayet Suçlamaları Var

Soruşturma dosyasındaki bulgular, Necati Arabacı liderliğindeki yapılanmanın uyuşturucu ticaretinden elde edilen geliri korumak için silahlı bir güç oluşturduğunu gösteriyor. Örgütün, ticari anlaşmazlıklarda "işkence" ve "kasten öldürme" gibi ağır suçlara karıştığı, düzenli olarak haraç topladığı ve bu gelirleri örgütsel faaliyetlerin devamlılığı için kullandığı emniyet birimlerince raporlandı.

780 Milyon Liralık Varlığa El Koyuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul, İzmir ve Tunceli'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen servete büyük bir darbe indirildi. Operasyon kapsamında 22 taşınmaz mülk, 7 motorlu araç ve 8 şirketteki ortaklık payları dahil olmak üzere toplam 780 milyon Türk lirası değerindeki mal varlığına mahkeme kararıyla el konuldu.

Üç İlde Eş Zamanlı Baskınlar

Halen tutuklu bulunan Necati Arabacı'nın dışarıdaki uzantılarını temizlemeye yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin sorgusu devam ediyor. Narkotik ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalarda, örgütün lojistik destek sağlayan üyeleri ve finans kaynakları mercek altına alındı. Yetkililer, uluslararası bağlantıları bulunan suç yapılanmasına yönelik operasyonların devam edeceğini bildirdi.