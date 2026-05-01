Park Tartışmasında Sahte Kart Şoku

Ataşehir'de bugün meydana gelen olayda, iki sürücü arasında park yeri nedeniyle sözlü tartışma çıktı. Tartışma sırasında sürücülerden İ.E., cebinden üzerinde "Hakim-Savcı" yazılı bir kart çıkararak karşı tarafı tehdit etti. O anlar diğer sürücü O.O.G. tarafından saniye saniye kaydedilirken, İ.E.'nin "Ben sana yapacağımı biliyorum" diyerek nüfuz kullanmaya çalıştığı görüldü.

Bakan Gürlek: "Asla Müsamaha Gösterilmeyecek"

Olayın sosyal medyada infial yaratmasının ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek resmi bir açıklama yaptı. Bakan Gürlek, hakimlik ve savcılık mesleğinin kimse tarafından istismar edilemeyeceğini belirterek, "Hiç kimse bu sıfatı kullanarak kendisine nüfuz devşiremez. Adalet teşkilatının adını kullanarak toplumsal huzuru bozmaya çalışanlara karşı tüm adli ve idari işlemler kararlılıkla yürütülecektir" ifadelerini kullandı.

Üç Ayrı Suçtan Soruşturma Açıldı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, görüntülerdeki şahısların kimliğini tespit ederek düğmeye bastı. Yapılan incelemede İ.E.'nin yargı mensubu olmadığı, gösterdiği kartın ise sahte olduğu kesinleşti. Şüpheliler İ.E. ve O.O.G. hakkında; "Tehdit", "Kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi" ve "Özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.

Görüntüler Delil Olarak Dosyada

Cep telefonu kamerasına yansıyan kayıtlarda, İ.E.'nin sahte kartı profesyonel bir şekilde ibraz etmesi ve yargı makamlarını korkutma aracı olarak kullanması dikkat çekti. Başsavcılık, sahte kartın nerede ve nasıl basıldığını, başka olaylarda kullanılıp kullanılmadığını araştırmaya devam ediyor. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.