Beşiktaş'ta izinsiz gösteriye polis müdahale etti

İstanbul Beşiktaş’taki Barbaros Bulvarı’nda, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Taksim Meydanı’na ilerlemek isteyen ve izinsiz gösteri yapan gruba polis müdahale etti.

Taksim'e Yürümek İsteyen Gruba Geçit Verilmedi

1 Mayıs kutlamaları için belirlenen alanların dışına çıkan ve Taksim Meydanı'na yürümek isteyen bir grup, Barbaros Bulvarı üzerinde toplandı. Beşiktaş Meydanı'ndan yukarıya doğru pankartlarla ilerlemek isteyen gruba, bölgede barikat kuran çevik kuvvet ekipleri müdahale etti. Grubun dağılması yönündeki anonslara rağmen yürüyüşe devam edilmesi üzerine arbede yaşandı.

Bazı Göstericiler Gözaltına Alındı

Polis ekipleri, dağılmamakta direnen ve slogan atan göstericilere müdahale ederek grubu geri itti. Yaşanan arbede sırasında eylemi organize eden bazı kişiler ve göstericiler polis ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar, bölgede bekletilen emniyet araçlarına bindirilerek ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Bunlar da Var

Suriçi’nin bağrından Milyoner koltuğuna: İki kız babasının ilham veren başarısı
Suriçi’nin bağrından Milyoner koltuğuna: İki kız babasının ilham veren başarısı
Bir kadın ve bir erkek yanmış halde ölü bulundu! Batman’da Zengin Apartmanı'nda kan donduran manzara
Bir kadın ve bir erkek yanmış halde ölü bulundu! Batman’da Zengin Apartmanı'nda kan donduran manzara
Kocaeli TEM'de 6 Tır çarpıştı! Ulaşım felç
Kocaeli TEM'de 6 Tır çarpıştı! Ulaşım felç
Van Saray'da 5 yaşındaki Hamza'nın vefat ettiği köpek saldırısı kamerada
Van Saray'da 5 yaşındaki Hamza'nın vefat ettiği köpek saldırısı kamerada

