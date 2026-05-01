Beşiktaş'ta izinsiz gösteriye polis müdahale etti

Taksim'e Yürümek İsteyen Gruba Geçit Verilmedi

1 Mayıs kutlamaları için belirlenen alanların dışına çıkan ve Taksim Meydanı'na yürümek isteyen bir grup, Barbaros Bulvarı üzerinde toplandı. Beşiktaş Meydanı'ndan yukarıya doğru pankartlarla ilerlemek isteyen gruba, bölgede barikat kuran çevik kuvvet ekipleri müdahale etti. Grubun dağılması yönündeki anonslara rağmen yürüyüşe devam edilmesi üzerine arbede yaşandı.

Bazı Göstericiler Gözaltına Alındı

Polis ekipleri, dağılmamakta direnen ve slogan atan göstericilere müdahale ederek grubu geri itti. Yaşanan arbede sırasında eylemi organize eden bazı kişiler ve göstericiler polis ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar, bölgede bekletilen emniyet araçlarına bindirilerek ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.