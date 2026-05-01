Beşiktaş'ta izinsiz gösteriye polis müdahale etti
İstanbul Beşiktaş’taki Barbaros Bulvarı’nda, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Taksim Meydanı’na ilerlemek isteyen ve izinsiz gösteri yapan gruba polis müdahale etti.
Taksim'e Yürümek İsteyen Gruba Geçit Verilmedi
1 Mayıs kutlamaları için belirlenen alanların dışına çıkan ve Taksim Meydanı'na yürümek isteyen bir grup, Barbaros Bulvarı üzerinde toplandı. Beşiktaş Meydanı'ndan yukarıya doğru pankartlarla ilerlemek isteyen gruba, bölgede barikat kuran çevik kuvvet ekipleri müdahale etti. Grubun dağılması yönündeki anonslara rağmen yürüyüşe devam edilmesi üzerine arbede yaşandı.
Bazı Göstericiler Gözaltına Alındı
Polis ekipleri, dağılmamakta direnen ve slogan atan göstericilere müdahale ederek grubu geri itti. Yaşanan arbede sırasında eylemi organize eden bazı kişiler ve göstericiler polis ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar, bölgede bekletilen emniyet araçlarına bindirilerek ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.