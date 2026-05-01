Kundakçı ailesinden tasarlayarak öldürme itirazı

"Eylem Planlı ve Hazırlıklı Yapıldı"

Ümraniye'de 19 Mart'ta gerçekleşen silahlı saldırının ardından hazırlanan iddianame, mağdur ailesi tarafından eksik bulundu. Avukat aracılığıyla sunulan dilekçede, kamera kayıtlarına göre saldırganın silahının ateşe hazır olduğu ve araçtan iner inmez eylemi gerçekleştirdiği vurgulandı. Aile, bu detayların cinayetin anlık bir öfkeyle değil, önceden planlanmış bir "tasarlama" olduğunu kanıtladığını savundu.

Aleyna Kalaycıoğlu İçin Müebbet İstemi

Hazırlanan mevcut iddianamede, kamuoyunun yakından tanıdığı Aleyna Kalaycıoğlu hakkında "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan müebbet hapis cezası talep edildi. Savcılık, Kalaycıoğlu'nun cinayetin planlanma aşamasında etkili bir rol oynadığı değerlendirmesinde bulundu. Ancak aile, azmettirme suçunun da "tasarlayarak öldürme" maddesi üzerinden ağırlaştırılmış müebbet şeklinde revize edilmesini istiyor.

Ünlü Türkücüye "Suçluyu Kayırma" Suçlaması

9 şüphelinin yer aldığı iddianamede dikkat çeken bir diğer isim ise türkücü İzzet Yıldızhan oldu. Yıldızhan hakkında, olay sonrası şüphelilere yardım ettiği gerekçesiyle "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Saldırıyı gerçekleştiren Alaattin Kadayıfçıoğlu için ise kasten öldürme ve ruhsatsız silah taşıma suçlarından hapis talep edildi.

"Tanık Değil Mağdur Sayılmalılar"

Dilekçede ayrıca olay sırasında araçta bulunan diğer isimlerin sadece "tanık" olarak yazılmasına karşı çıkıldı. Aile, şüphelinin asıl hedefinin araçtaki Vahap Canbay olduğunu ve ateş açılması nedeniyle bu kişilerin de "kasten öldürmeye teşebbüs" suçunun mağduru/müştekisi olarak dosyaya eklenmesi gerektiğini belirtti. İddianamenin bu talepler doğrultusunda iade edilip yeniden düzenlenmesi bekleniyor.