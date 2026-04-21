Kağıthane'de taciz rezaleti kamerada

Taciz Anları Saniye Saniye Kaydedildi

Kağıthane'de infial yaratan olayda, karşı binada yaşayan iki kız kardeşi hedef alan Selami B., tacizlerini her geçen gün artırarak sürdürdü. Mağdur kadınların yaşadığı korku dolu anlar, cep telefonu kameraları tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde şahsın ikametin kapısına gelerek rahatsızlık verdiği ve mağdurları huzursuz ettiği net bir şekilde görüldü.

Esnaf ve Mahalleli Müdahale Etti

Olayın fark edilmesi üzerine mahalle esnafı ve vatandaşlar duruma tepki göstererek şüpheliyi yakaladı. Polis ekipleri olay yerine intikal edene kadar muhafaza altına alınan şahıs, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Olay anına dair yeni görüntülerin ortaya çıkması, tacizin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Adli Süreç Başlatıldı: Cezaevine Gönderildi

Emniyetteki ifadesinde "Nefsime uydum" diyerek pişmanlığını dile getiren Selami B., sevk edildiği adliyede savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarıldı. "Cinsel taciz" ve "Konut dokunulmazlığını ihlal" suçlamalarıyla hakim karşısına çıkan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran görüntülerle ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.