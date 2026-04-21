Külliye'de Diplomasi Trafiği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Yeni Zelanda Genel Valisi Cindy Kiro'yu Ankara'da ağırladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik adımlar değerlendirildi.

Kritik Görüşmeden İlk Kareler

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı tarafından resmi fotoğraflar paylaşıldı. Görüşmede, Yeni Zelanda ile Türkiye arasındaki diplomatik bağların yanı sıra uluslararası gündemdeki önemli başlıkların da masaya yatırıldığı öğrenildi. Kabulün ardından herhangi bir ortak basın açıklaması yapılmazken, temasların iki ülke arasındaki iş birliğini artırması hedefleniyor.