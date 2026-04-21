CANLI YAYIN
Geri
Başkan Erdoğan Kiro’yu kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki diplomasi trafiği kapsamında Yeni Zelanda Genel Valisi Cindy Kiro ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde, iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Külliye'de Diplomasi Trafiği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Yeni Zelanda Genel Valisi Cindy Kiro'yu Ankara'da ağırladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik adımlar değerlendirildi.

Kritik Görüşmeden İlk Kareler

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı tarafından resmi fotoğraflar paylaşıldı. Görüşmede, Yeni Zelanda ile Türkiye arasındaki diplomatik bağların yanı sıra uluslararası gündemdeki önemli başlıkların da masaya yatırıldığı öğrenildi. Kabulün ardından herhangi bir ortak basın açıklaması yapılmazken, temasların iki ülke arasındaki iş birliğini artırması hedefleniyor.

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle