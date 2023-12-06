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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 06 Aralık 2023, 14:09 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2023, 14:09

İstanbul Havalimanı'nda tüm zamanların rekoru kırıldı! Günlük yolcu sayısında 250 binin üzerine çıktı

İstanbul Havalimanı'nda 2 Aralık'ta gerçekleşen 1642 uçuşla 256 bin 961 yolcu seyahat etti.  Ayrıntıları A Haber muhabiri Ahmet Nazif’in konuğu olan İGA CEO'su Selahattin Bilgen anlattı. Bilgen, "İstanbul Havalimanı’nın projelendirilmesi ve bu kadar büyük bir havalimanı olarak tasarlanması THY’nin ciddi yatırımlar yapmasının arkasında havacılıkta Türkiye’nin konumu ve rekabet avantajı geliyor. İstanbul konum itibariyle kıtaların buluştuğu yer olmakla beraber havacılıkta küresel hareketin ağırlık merkezi İstanbul’un olduğu boylama kaymış durumda. Bu durumda bizi yolcular açısında ideal bir aktarma noktası haline getiriyor. Yaptığımız hizmeti ve kalitemizi üst seviyede tutarak dünyada liderliği hedefliyoruz. Son üç yıldır Dünya’nın en yoğun havalimanıyız. " dedi.

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