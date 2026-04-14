İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 Nisan'da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde gerçekleştirilen provokatif eyleme ilişkin harekete geçti. Yapılan çalışmalarda, M.M. (35) ve K.M. (42) isimli yabancı uyruklu iki şüphelinin cami içerisinde Ya Ortodoks ol ya da öl yazılı Bizans bayrağı açtıkları belirlendi.

GÖRÜNTÜLERİ KAYDETTİLER

Şüphelilerin söz konusu alçak eylemi gerçekleştirdikten sonra o anları video kaydına aldığı tespit edildi. Güvenlik güçleri, görüntüler üzerinden kimlikleri kısa sürede belirledi.

OTELDE YAKALANDILAR

Şüpheliler, Fatih Balat Mahallesi'nde kaldıkları otelde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, 11 Nisan'da adliyeye sevk edildi.

MAHKEMEDEN TUTUKLAMA KARARI

Hakim karşısına çıkarılan 2 şüpheli, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.