Ayasofya’da Yunan provokasyonu! Tutuklandılar
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde Bizans sembolleri içeren bayrak açarak provokatif eyleme imza atan yabancı uyruklu 2 şüpheli, emniyetin nefes kesen operasyonuyla otelde yakalandı. "Ya Ortodoks ol ya da öl" yazılı pankartla video çeken şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece cezaevine gönderildi. İşte alçak eylemin detayları...
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 Nisan'da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde gerçekleştirilen provokatif eyleme ilişkin harekete geçti. Yapılan çalışmalarda, M.M. (35) ve K.M. (42) isimli yabancı uyruklu iki şüphelinin cami içerisinde Ya Ortodoks ol ya da öl yazılı Bizans bayrağı açtıkları belirlendi.
GÖRÜNTÜLERİ KAYDETTİLER
Şüphelilerin söz konusu alçak eylemi gerçekleştirdikten sonra o anları video kaydına aldığı tespit edildi. Güvenlik güçleri, görüntüler üzerinden kimlikleri kısa sürede belirledi.
OTELDE YAKALANDILAR
Şüpheliler, Fatih Balat Mahallesi'nde kaldıkları otelde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, 11 Nisan'da adliyeye sevk edildi.
MAHKEMEDEN TUTUKLAMA KARARI
Hakim karşısına çıkarılan 2 şüpheli, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.