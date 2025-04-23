İstanbul depremi sonrası Tekirdağ yolundaki trafik kamerada

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem , vatandaşların Trakya güzergâhındaki illere yönelmesine neden oldu. Özellikle Tekirdağ yönüne doğru yoğunluk yaşanırken, 34 plakalı araçların oluşturduğu trafik dikkat çekti.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri , Tekirdağ-İstanbul yolunda kavşaklarda ve kritik geçiş noktalarında denetimlerini artırarak, trafik akışını sağlıklı tutmaya çalıştı. Trafik ekipleri, olası sıkışmaların önüne geçmek için yönlendirme ve kontrol çalışmaları yaptı.
Yetkililer, vatandaşlara trafik kurallarına uymaları ve yol boyunca dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.