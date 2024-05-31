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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2024, 09:42 Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2024, 09:41

İstanbul Boğazı'nda gemi arızası! Geçişler çift yönlü askıda

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği meydana gelen gemi arızası nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İstanbul Boğazı Beşiktaş önlerinde makine arızası yaşayan CORNELIA isimli 176 metre boyundaki gemi için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze bağlı Kılavuz Kaptanımız ve KURTARMA-9 Römorkörümüz olay yerine ivedilikle yönlendirildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştır." denildi.

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