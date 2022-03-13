İsmail Saymaz Bayraktar TB2'leri övdü HALK TV'de yüzler düştü: Türk'üm deyince Bayraktar diyorlar

Rusya'nın askeri harekat düzenlemesiyle savaşa sürüklenen Ukrayna'nın mücadelesi devam ediyor.

Savaş esnasında Rus birliklere karşı Bayraktar TB2'ler ile atağa geçen Ukraynalılar, her fırsatta Bayraktar'ı övüyor.

Sivil halktan askeri alanlara kadar her alandan gelen övgüler, İsmail Saymaz'ın da dikkatini çekti.

"MEDYANIN ABARTTIĞINI DÜŞÜNÜYORDUM"

İsmail Saymaz, Halk TV'de katıldığı programda Bayraktar ile ilgili durumun daha önce Türk basınında abartıldığını düşündüğünü söyledi.

"TÜRK OLDUĞUMUZU DUYUNCA BAYRAKTAR DİYORLAR"

Fakat Ukrayna'da karşılaştığı gerçeğin altını çizen İsmail Saymaz, orada sadece kendisinin bile bu durumu iki kez yaşadığını anlattı. "Türk olduğumuzu duyunca Bayraktar diyorlar" ifadelerini kullanan Saymaz, olay anını şu cümlelerle anlattı:

"Şu gerçekten doğru, ben iki defa karşılaştım. Türk olduğumuzu duyunca Bayraktar diyorlar. Bu da enteresan bir durum. Ben Türkiye'de iktidar yanlısı medya bunu böyle büyütüyor diye düşünüyordum. Orada da sadece bana bile iki kere geldi.

"BİZİM BAŞKA SİLAHIMIZ DA YOK"

Birinde Lviv'de halkın kamuflaj ürettiği atölyede denk geldi. Bir de çevirme noktasında polis denk geldi. Polis hatta dedi ki 'Bizim başka da silahımız yok' gibi bir şey ifade etti. Bu da tuhaf doğrusu."

KONUKLAR SESSİZLİĞİNİ KORUDU

İsmail Saymaz'ın stüdyoda canlı bağlantı ile Bayraktar SİHA'ların başarısını anlattığı dakikalarda konukların stüdyodaki sessizliği de dikkat çekti.