Fondaş TELE1'de yok artık dedirten SİHA sözleri! Merdan Yanardağ: Gerçek değil oyuncak uçak
Dünya Bayraktar TB2'yi öve öve yere göğe sığdıramazken fondaş medya TELE1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'dan akıllara zarar bir açıklama geldi. TELE1'in sahibi Merdan Yanardağ canlı yayında Türk SİHA'larını oyuncağa benzeterek, "Türkiye'deki SİHA ve İHA üreten bunlar planör. Oyuncak uçak gibi düşünün yani bir uçak teknolojisi filan değil böyle ileri teknoloji filan deniliyor ama yüzde 70'i zaten dışardan gelmiş montajla sağlanıyor" dedi. Yanardağ'ın açıklaması sosyal medyada alay konusu oldu.
03.03.2022 15:00 - Son Güncelleme: 03.03.2022 15:20
SİHA'ların savunmadaki başarısı tüm dünyanın gündemindeyken, Türkiye'deki muhalif kesimin hazımsızlığı devam ediyor.
"İHA ÜRETEN BUNLAR PLANÖR"
TELE1'in sahibi Merdan Yanardağ, Emre Kongar ile birlikte sunduğu programda SİHA'lar hakkında komik ifadeler kullandı:
"Selçuk Bayraktar, sayın AKP Genel Başkanının damadı. Onun Türkiye'deki SİHA ve İHA üreten bunlar planör.