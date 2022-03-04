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    • 04.03.2022 20:38
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    • 04.03.2022 20:47
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    Selçuk Bayraktar'dan fondaş Merdan Yanardağ'a sert tepki: "Katranı kaynatsan olur mu şeker, cinsini sevdiğim cinsine çeker..."

    BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen silahlı insansız hava araçlarını (SİHA) hedef alan Fondaş Tele1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'a sert tepki gösterdi. "Katranı kaynatsan olur mu şeker, Cinsini sevdiğim cinsine çeker..." diyen Bayraktar, "TSK, o oyuncaklarla son yıllarda en fazla Kandil'e vuruyor, en çok ses bundan geliyor." ifadelerini kullandı.

    Bayraktar’dan fondaş Merdan Yanardağ’a sert tepki

    Yerli ve milli imkanlarla üretilen ve ülkelerin almak için sıraya girdiği Türk SİHA'ları, fondaş medyada hazımsızlığa neden oldu.



    TELE1'in sahibi Merdan Yanardağ canlı yayında Türk SİHA'larını oyuncağa benzeterek, "Türkiye'deki SİHA ve İHA üreten bunlar planör. Oyuncak uçak gibi düşünün yani bir uçak teknolojisi filan değil böyle ileri teknoloji filan deniliyor ama yüzde 70'i zaten dışardan gelmiş montajla sağlanıyor" açıklamasında bulundu.



    BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen silahlı insansız hava araçlarını hedef alan Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'a, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla cevap verdi.

    "TSK KANDİL'İ VURUYOR EN ÇOK BUNDAN SES GELİYOR"
    Yanardağ'ın SİHA'lar için söylediği 'oyuncak' sözüne göndermede bulunan Bayraktar, "TSK, o oyuncaklarla son yıllarda en fazla Kandil'e vuruyor, en çok ses bundan geliyor." ifadelerini kullandı.



        "KATRANI KAYNATSAN OLUR MU ŞEKER?"
        Bayraktar'ın konuya ilişkin paylaşımı şöyle:

        "Katranı kaynatsan olur mu şeker,

        Cinsini sevdiğim cinsine çeker...

        TSK, o oyuncaklarla son yıllarda en fazla Kandil'e vuruyor, en çok ses bundan geliyor.

        Sebep-sonuç ilişkili korelasyon ve nedensellik bağlamında;

        kontrollü deneyle pozitif bilime katkı böyle bir şey..."
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        Bayraktar’dan fondaş Merdan Yanardağ’a sert tepki
        Haberler Güncel Selçuk Bayraktar'dan fondaş Merdan Yanardağ'a sert tepki: "Katranı kaynatsan olur mu şeker, cinsini sevdiğim cinsine çeker..."
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