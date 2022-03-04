Selçuk Bayraktar'dan fondaş Merdan Yanardağ'a sert tepki: "Katranı kaynatsan olur mu şeker, cinsini sevdiğim cinsine çeker..."





TELE1'in sahibi Merdan Yanardağ canlı yayında Türk SİHA'larını oyuncağa benzeterek, "Türkiye'deki SİHA ve İHA üreten bunlar planör. Oyuncak uçak gibi düşünün yani bir uçak teknolojisi filan değil böyle ileri teknoloji filan deniliyor ama yüzde 70'i zaten dışardan gelmiş montajla sağlanıyor" açıklamasında bulundu.