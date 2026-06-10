Yayayı kurtarmak isterken kahvehaneye daldı: Kadın sürücü yaralandı!

Giriş Tarihi: 10 Haziran 2026 22:21

Kaza, öğleden sonra saat 16.30 sularında Çorlu ilçesi Muhittin Mahallesi Bağiçi Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasibe Güngör idaresindeki otomobil seyir halindeyken, aniden yola bir yaya çıktı. Sürücü Güngör, önündeki yayaya çarpmamak amacıyla ani bir refleksle direksiyonu kırdı.

Kaldırıma Çıkıp Kahvehaneye Çarptı

Yapılan ani manevra sonrası sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, savrularak önce kaldırıma çıktı, ardından da sokak üzerinde bulunan bir kahvehanenin dış duvarına hızla çarparak durabildi. Kazayı gören mahalle sakinleri ve kahvehanedeki vatandaşlar büyük bir şok yaşayarak hemen yardıma koştu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine kısa sürede sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Araç içinde sıkışma ihtimaline karşı itfaiye ekipleri önlem alırken, yaralı sürücü Hasibe Güngör sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Güngör'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.