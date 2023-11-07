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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 07 Kasım 2023, 15:47 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2023, 15:50

İran ABD’yi vurmadan arayıp haber mi verdi? Trump’tan dikkat çeken itiraf

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen hava saldırısında öldürülen İranlı General Kasım Süleymani ile ilgili bomba bir iddia ortaya attı. Trump, Süleymani'nin öldürülmesinin ardından, Tahran yönetimi ile arasında geçen konuşmayı anlattı. Bunu daha önce açıklamadığını belirten Trump, "İranlılar aradı. 'Başka çaremiz yok, itibarımızı kurtarmak için sizi vurmamız lazım. Belli bir askeri üsse füze fırlatacağız ama endişelenmeyin üsse ulaşmayacaklar' şeklinde garanti verdiler" ifadelerini kullandı. Konuya ilişkin A Haber muhabiri Ekrem Karabağ açıklamalarda bulundu.

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