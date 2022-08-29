Irak'ta Sadr yanlıları, Bağdat'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girdi!

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, siyasetten tamamen çekildiğini duyurdu. Irak'ta Sadr'a bağlı politbüro başta olmak üzere siyasi, ekonomik ve askeri kurumlar bulunuyor. Kararının ardından sokaklara dökülen Sadr yanlıları, Bağdat'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girdi. Bağdat'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Çıkan olaylarda 8 kişi hayatını kaybetti, 100'ün üzerinde kişi de yaralandı. Benzer görüntüler daha önce ABD'de kayda geçmişti. Öte yandan Mukteda es-Sadr, silahlı çatışmalar durana kadar açlık grevine başlama kararı aldı.