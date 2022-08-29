FETÖ medyasının mirasını fondaş medya devraldı: En hafif tabiriyle gerçekten densizlik

Turkuvaz Medya Grubu Başkanvekili Serhat Albayrak hakkında; bazı basın ve yayın organlarında çıkan ve ardından sosyal medyada paylaşılan gerçek dışı ifadeler, daha önce benzerleri FETÖ medyası tarafından gerçekleştiren kumpas senaryolarını akıllara getirdi. Turkuvaz Medya'nın çukur medyasının yalan haberlerini deşifre ettiğine dikkat çeken Türkmedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ise, "Belge yok bilgi yok, tanık yok, kayıt yok hiçbir şey yok. Şimdi organize suç örgütünün dediklerine inanıp savcılığa suç duyurusunda bulunmak en hafif tabiriyle gerçekten densizlik. Yalanlarınızı, pisliklerinizi boca edip doğru diye insanlara yutturuyorsunuz. Biri çıkıp kral çıplak doğrusu bu deyince hoşunuza gitmiyor değil mi?" dedi.