Haberler Güncel Videoları FETÖ medyasının mirasını fondaş medya devraldı: En hafif tabiriyle gerçekten densizlik

FETÖ medyasının mirasını fondaş medya devraldı: En hafif tabiriyle gerçekten densizlik

FETÖ medyasının mirasını fondaş medya devraldı: En hafif tabiriyle gerçekten densizlik
29.08.2022 20:58 - Son Güncelleme: 29.08.2022 21:01

OTOMATİK OYNAT

Güncel 05:34
17-25 Aralık sonrası ikinci...
Güncel 09:52
Türkiye üzerinde yeni kurulan...
Güncel 01:05
Gerçek dışı ifadeler için...
Güncel 02:50
Rusya, ABD’li diplomatın...
Güncel 01:30
Başkan Erdoğan Şileli...
Güncel 00:25
İstanbul'da zehir tacirlerine...
Güncel 00:57
Başkan Erdoğan’dan ‘Büyük...
Güncel 06:20
Şam ile diyalog olacak mı?
Güncel 26:15
Yunanistan'a Abdülhamid Han...
Güncel 00:45
Kafatasçı Tanju Öcanterörden...
Güncel 07:09
İmam Hatipleri çirkin sözlerle...
Güncel 01:50
İmam Hatipleri çirkin sözlerle...

Turkuvaz Medya Grubu Başkanvekili Serhat Albayrak hakkında; bazı basın ve yayın organlarında çıkan ve ardından sosyal medyada paylaşılan gerçek dışı ifadeler, daha önce benzerleri FETÖ medyası tarafından gerçekleştiren kumpas senaryolarını akıllara getirdi. Turkuvaz Medya'nın çukur medyasının yalan haberlerini deşifre ettiğine dikkat çeken Türkmedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ise, "Belge yok bilgi yok, tanık yok, kayıt yok hiçbir şey yok. Şimdi organize suç örgütünün dediklerine inanıp savcılığa suç duyurusunda bulunmak en hafif tabiriyle gerçekten densizlik. Yalanlarınızı, pisliklerinizi boca edip doğru diye insanlara yutturuyorsunuz. Biri çıkıp kral çıplak doğrusu bu deyince hoşunuza gitmiyor değil mi?" dedi.

Güncel Videoları
SON DAKİKA