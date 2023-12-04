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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 04 Aralık 2023, 12:28 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2023, 12:33

İngiltere'de eski ana muhalefet lideri Corbyn, Gazze konusunda iktidar ve muhalefeti eleştirdi

Katil İsrail’in 7 Ekim’den bu yana yaptığı katliama ABD kadar destek veren ülkelerden biri de İngiltere. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İsrail ile “omuz omuza” olduğunu vurgulayarak soykırımcı Tel Aviv yönetimine “zafer” sözü verdi. Ellerinde İsrail kadar sivil kanı bulunan İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’a ana muhalefet partisinin eski lideri Jeremy Corbyn’den tepki geldi. Corbyn, "Sunak, Filistin halkının hayatını kurtarmak için bir şeyler yapabilecekken hiçbir şey yapmayan bir başbakan olarak mı tarihe geçmek istiyorsunuz? Tarihe 'Filistin halkına zulmedenlerin yanında yer alan kişi' olarak mı geçmek istiyorsunuz? Yoksa barışı sağlamak için bir şeyler yapmış biri olarak mı tarihe geçmek istiyorsunuz?" diye sordu.

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