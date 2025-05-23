İnan Kıraç'ın kaçırılmasına ilişkin Koç Üniversitesi Hastanesi'nden açıklama geldi: "İddialar asılsızdır"

Giriş Tarihi: 23.05.2025 00:10:06 Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 00:15:21

87 yaşındaki iş insanı İnan Kıraç, İstanbul Zeytinburnu'nda bir hastanede check-up yaptırdığı sırada yardımcı ve şoförü ile birlikte vasilerinin izni olmadan hastaneden çıkarıldı.

Olaydan öncesinde, İstanbul Anadolu 2. Aile Mahkemesi, İnan Kıraç'ın eşi Emine Kıraç hakkında 6284 sayılı yasa kapsamında koruma kararı vermişti.

Bu karar gereği, Emine Kıraç bir ay süreyle eşi ve yaşadığı konuta yaklaşamayacaktı. Ayrıca, İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç, babasının fiili ehliyetinin yerinde olmadığını iddia ederek evliliğin iptali için dava açmıştı. Mahkeme, Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen İnan Kıraç'ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığına ve vasi tayin edilmesi gerektiğine karar verdi. Avukat Atakan Yılmaz ve Mert Öztekin geçici vasi olarak atandı.

RAMAZAN AÇIKGÖZ HAKKINDAKİ TALEP REDDEDİLDİ

Mahkeme, dosyada adı geçen bir diğer kişi olan Ramazan Açıkgöz için yapılan koruma talebini ise reddetti. Gerekçe olarak, başvurunun 6284 sayılı yasa kapsamında değerlendirilemeyeceği ifade edildi.

İstanbul Anadolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesi, İnan Kıraç'ın sağlık durumu nedeniyle özel bir hastanede kapsamlı bir sağlık kontrolüne alınmasına karar verdi. Mahkeme, vasilere tam yetki verirken, üçüncü kişilerin tedavi sürecine müdahale edemeyeceğini ve hastaneden vasi izni olmadan taburcu edilemeyeceğini vurguladı.

EKİPLER ALARMA GEÇTİ

Olayla ilgili emniyet güçleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Güvenlik kameraları ve çevredeki tanıkların ifadeleri inceleniyor.

HASTANEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Koç Üniversitesi Hastanesi'nden İnan Kıraç'ın kaçırılma olayına ilişkin açıklama geldi.

"İnan Kıraç, taburculuk işlemleri tamamlanmadan, şoförüyle birlikte vasilerinin bilgisi dışında hastaneden ayrılmıştır. Kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldığı iddiası asılsızdır."

HALASININ OĞLUNDAN ÇARPICI İDDİALAR

Takvim Gazetesi'nin 20 Mayıs'ta yazdığı haberde, İnan Kıraç'ın ABD'de yaşayan halasının oğlu Ahmet Hür Güreralp'ın iddiaları gündemi sallamıştı.

"KORKU FİLMİ GİBİ..."

Koç Holding bünyesinde 8 yıl çalıştığını vurgulayan Güreralp, şunları söyledi:

36 yıldır ABD'de yaşıyorum. İnan Kıraç halamın oğlu. Abim gibidir. Yaz tatillerini hep birlikte geçirirdik. Ancak İnan Kıraç'ın hayatından endişe ettiğim için İstanbul'a geldim. Emine Alangoya'nın engellemeleri ile karşı karşıya kaldım. En son yoğun ısrarlarım sonucu İnan Kıraç ile görüştüm. Ama o artık tanıdığım Kıraç değildi. Daha önce hiç duymadığım ifadeler kullanıyor, anlamlı bir iletişim kuramıyordu. Bu durum beni derinden endişelendirdi. Kendisine ne ilaç kullandığını sorduğumda, 'Emine Hanım ilgileniyor, ona sor' dedi. Alangoya, çok sevdiğim abimi tüm sevdiklerinden uzaklaştırdı, kendisine bağlı çalışanlarını işten çıkarttı. Her şey bir korku filmine dönüştü.

KASAYI BOŞALTTI

Ahmet Hür Güreralp, "Emine Alangoya, İnan Kıraç'ın sağlık sorunlarını hiçe sayıyor" dedi.

Kıraç'ın davasına müdahil olmak için savcılığa başvuracağını belirtti. Hatta Emine Alangoya hakkında suç duyurusunda bulunacağını kaydetti.

Bu arada Ahmet Hür Güreralp'ın, Alangoya ile ilgili son iddiası ise oldukça ilginçti:

Emine Alangoya, Kıraça Holding'teki 2 kasadan birini boşalttı. Bunun yaparken de eskiden çalıştığı holdingteki arkadaşı M.S'den yardım aldı.