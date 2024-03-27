İmamoğlu'ndan 'yıpratma' operasyonu! Ekremci medya Mansur Yavaş'ı hedefe koydu

CHP'de 1 Nisan öncesi cephe genişliyor... Olağanüstü kurultay hazırlığında olan Ekrem İmamoğlu bu süreçte kendisine 'engel' olarak gördüğü Mansur Yavaş'ı yıpratmak için kolları sıvadı. Ekremci Odatv, İmamoğlu'nun giriştiği 'Yavaş' operasyonunda baş aktör olarak ipi göğüsledi. İlk önce "Mansur Yavaş ağzını bozdu" manşeti atıldı, takip eden süreçte de Yavaş'ın akçeli ihale işleri ifşa edildi ve "Mansur Yavaş PKK'lılara ihale verdi" haberleri servis edildi. İmamoğlu'nun kendi güdümündeki medyaya Mansur Yavaş'ı yıpratacak ifşalar yaptırması, CHP içerisindeki güç savaşında açılan yeni cepheyi de gözler önüne serdi.