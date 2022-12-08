İmamoğlu'na ambargo uygulayan yandaş Sözcü, Kılıçdaroğlu'ndan yana pozisyon aldı: "Adaylığını ilan etti, geri dönme lüksü yok"

Millet İttifakı'nda adaylık kaosu sürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Sana rakip olmaya geliyorum ey dünya" ifadelerini kullanarak ilan ettiği adaylığının etkileri sürerken İYİ Parti Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu isimlerini işaret ediyor. Bir yandan da CHP medyası ufaktan ufağa pozisyonunu almaya başladı. Ekrem İmamoğlu'na uyguladığı ambaro ile gündeme gelen Sözcü Gazetesi'nin yazarlarından olan Aytunç Erkin'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Erkin, "3 Aralık’ta Kılıçdaroğlu adaylığını ilan etti. Bu saatten sonra Kılıçdaroğlu’nun geri dönme gibi bir durumu yok ve öyle de bir lüksü de yok" dedi.