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Turkuvaz Medya'da 2023 vizyonu için dev zirve! Başkan Erdoğan: Enflasyonun boynunu kıracağız

Turkuvaz Medya'da 2023 vizyonu için dev zirve! Başkan Erdoğan: Enflasyonun boynunu kıracağız
08.12.2022 09:51

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Turkuvaz Medya Türkiye'nin 2023 vizyonunu dört bakanın katılımıyla masaya yatırıyor. Savunmadan enerjiye, gıdadan ulaştırmaya ve finansa kadar her sektör hedeflerini paylaşacak. Program Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın video mesajı ile başladı. Başkan Erdoğan, "Yılbaşından itibaren enflasyonun boynunu kırmış olacağız." açıklamasında bulundu. Zirve'de Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum özel oturumlarda önemli açıklamalarda bulunacak.

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