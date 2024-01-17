Tüm Türkiye'nin canlı yayında takip edeceği tarihi yolculuğa artık saatler kaldı. Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın ailesi fırlatma için geldikleri ABD'de değerlendirmelerde bulundu. Gezeravcı'nın ailesi, oğullarının sağ salim dönmesini dilerken yanında fotoğrafını götüreceği yeğeni ise "kanka" dediği amcasından "yıldız" istedi. İlk uzay yolcusu Gezeravcı'nın kardeşinin de pilot olduğu ortaya çıktı. 15 yıldır pilot olarak görev yaptığını vurgulayan Murat Gezeravcı, "Kariyer çizgimi yönlendirdi. Uzay benim hedeflerim arasında hiç olmamıştı ama ağabeyim bu perdeyi araladı. Biz olmasak bile inşallah gençlerimiz ilerleyen süreçte bu görevi devralacaktır." değerlendirmesinde bulundu.