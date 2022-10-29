Haberler Güncel Videoları İlk seri üretim TOGG banttan indi! Başkan Erdoğan üretilen ilk otomobili kullandı

İlk seri üretim TOGG banttan indi! Başkan Erdoğan üretilen ilk otomobili kullandı

İlk seri üretim TOGG banttan indi! Başkan Erdoğan üretilen ilk otomobili kullandı
29.10.2022 19:29 - Son Güncelleme: 29.10.2022 19:29

OTOMATİK OYNAT

Güncel 00:51
Bahçeli TOGG'a dua ederek...
Güncel 01:20
Türkiye’nin yerli ve milli...
Güncel 01:55
CHP’li belediyenin zimmet...
Güncel 00:53
Fondaş Selçuk Tepeli’den...
Güncel 00:30
HDP'nin Ağrı, PKK'nın Gara...
Güncel 00:51
Bakan Nureddin Nebati'den...
Güncel 03:13
''Yüz yıllık hayallerimizi...
Güncel 01:31
Başkan Erdoğan, İsveç...
Güncel 03:38
Bakan Akar İngiltere Savunma...
Güncel 03:53
CHP'nin fonladığı Halk TV'de...
Güncel 05:39
Kılıçdaroğlu'nun adaylığına...
Güncel 01:00
Fondaş gazeteci Kadri...

Türkiye’nin yerli otomobili Togg banttan indi. Anadolu kırmızı renk Togg’u Başkan Recep Tayyip Erdoğan kullandı. İşte yerli ve milli otomobilin banttan indiği anlar...

Güncel Videoları

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nün açılışı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve çok sayıda davetlinin katılımıyla başladı. Togg'un ilk aracı bantta indi. İlk Togg akıllı cihazını Başkan Recep Tayyip Erdoğan kullanırken, Togg çalışanları ve katılımcılar büyük coşku yaşadı. Togg'u üretim bandından alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu kırmızı renkli araçla törenin yapıldığı salona giriş yaptı.

SON DAKİKA