Başkan Erdoğan’dan Yunanistan’a ‘Tayfun Füzesi’ göndermesi

Bugün büyük bir gurur yaşayacak olan Türkiye, bir yanda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlarken diğer yandan da yerli otomobil Togg’un ilk aracının banttan inişinin gururunu yaşadı. Gemlik fabrikası, Başkan Erdoğan’ın katılımıyla görkemli bir törenle açıldı. Başkan Erdoğan törende yaptığı açıklamada Yunanistan'a sert göndermede bulundu. Geçtiğimiz günlerde test atışı yapılan yeni balistik füze Tayfun'un Atina'da neden olduğu paniğe değinen Erdoğan, "Yunanistan’da gazetelerin ve televizyonların gündemi Tayfun füzesi oldu. Daha durun bakalım. Arkası gelecek." dedi..