Gaziantep’te depremin etkisi ile oluşan 3 dev çukur'u havadan görütülendi

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Gaziantep’teki Yavuzlar Parkı'nda 3 dev çukur oluştu. Ekipler, güvenlik amacıyla çukurların etrafına güvenlik şeridi çekti.
Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Gaziantep’teki Yavuzlar Parkı'nda 3 dev çukur oluştu. Ekipler, güvenlik amacıyla çukurların etrafına güvenlik şeridi çekti.
Şenyurt Mahallesi'ndeki birçok evde ve yollarda hasar meydana gelirken Yavuzlar Parkı'nda 3 dev çukur oluştu. 25 metre uzunluğunda 10 metre derinlikteki çukurların içine elektrik direği düştüğü de görüldü.