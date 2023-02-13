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Gaziantep’te depremin etkisi ile oluşan 3 dev çukur'u havadan görütülendi

Gaziantep’te depremin etkisi ile oluşan 3 dev çukur'u havadan görütülendi
13.02.2023 19:00 - Son Güncelleme: 13.02.2023 19:12

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Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Gaziantep’teki Yavuzlar Parkı'nda 3 dev çukur oluştu. Ekipler, güvenlik amacıyla çukurların etrafına güvenlik şeridi çekti.

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Deprem nedeniyle 10 ilde binlerce bina enkaza döndü, binlerce kişi hayatını kaybetti. Halen arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kentlerde, depremzedelerin barınması ve günlük hayatlarının devam etmesi için de seferber olundu. Depremden en çok etkilenen Gaziantep'te yüzlerce bina yıkıldı ya da hasar gördü.

Şenyurt Mahallesi'ndeki birçok evde ve yollarda hasar meydana gelirken Yavuzlar Parkı'nda 3 dev çukur oluştu. 25 metre uzunluğunda 10 metre derinlikteki çukurların içine elektrik direği düştüğü de görüldü.

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