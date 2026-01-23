Bakan Kurum: Deprem konutları 2 yıl ödemesiz 18 yıl faizsiz ve sabit taksitli olacak

MSB duyurdu: Bedelli askerlik yerleri belli oldu!

İzmir'deki doktor çiftin ölümünde istenen ceza belli oldu

İETT garajını halka değil imara açtılar