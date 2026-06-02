Zonguldak Kemal Köksal Stadyumu darp olayı! Eski enişteye stadyumda tekme tokat saldırı! Bayılana kadar dövdüler

Travis Scott konseri çıkışı 300 TL'lik yol için turistten 7 Bin 282 TL alan taksiciye rekor ceza

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin DEAŞ terör örgütünün faaliyet ve finans yapılanmalarına karşı operasyonlarını kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

Şüphelilerin ayrıca sosyal medya hesapları üzerinden DEAŞ terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi.

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları aracılığıyla örgüte finans sağladıkları belirlendi.

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca DEAŞ terör örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi.