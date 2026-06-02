CANLI YAYIN
Geri
İçişleri bakanlığı duyurdu: 21 ilde dev DEAŞ operasyonu! 70 şüpheli kıskıvrak yakalandı

İçişleri bakanlığı duyurdu: 21 ilde dev DEAŞ operasyonu! 70 şüpheli kıskıvrak yakalandı

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda 21 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen geniş çaplı jandarma operasyonlarında, örgüte finans sağlayan ve propaganda yapan 70 şüpheli yakalandı.

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca DEAŞ terör örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi.

21 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 70 şüpheli gözaltına alındı.

DEAŞ’a 21 ilde büyük darbe: Finans ve propaganda ağı çökertildi (Fotoğraflar video ekran görüntüsünden alınmıştır)

SÖZDE YARDIM KURULUŞLARI ÜZERİNDEN FİNANS SAĞLADILAR

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları aracılığıyla örgüte finans sağladıkları belirlendi.

Şüphelilerin ayrıca sosyal medya hesapları üzerinden DEAŞ terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yakalanan şüpheliler hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarınca soruşturma başlatıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin DEAŞ terör örgütünün faaliyet ve finans yapılanmalarına karşı operasyonlarını kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel

Bunlar da Var

Türkiye 4-0 Kuzey Makedonya | ÖZET
Türkiye 4-0 Kuzey Makedonya | ÖZET
Öğrenci affı bekleyenlere "Az kaldı" mesajı: TBMM tatile girmeden hayata geçirilecek
Öğrenci affı bekleyenlere "Az kaldı" mesajı: TBMM tatile girmeden hayata geçirilecek
Türkiye 4-0 Kuzey Makedonya | GOL
Türkiye 4-0 Kuzey Makedonya | GOL
Türkiye 3-0 Kuzey Makedonya | GOL
Türkiye 3-0 Kuzey Makedonya | GOL

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle