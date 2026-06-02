İçişleri Bakanı Çiftçi’den mesaj: “Terörsüz Türkiye hedefi güvenlikten taviz değildir”
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Erzurum'da katıldığı Kaymakamlar Semineri'nde mülki idare amirlerine çok net uyarılarda bulunarak, kontrolsüz çoğalan sahipsiz sokak hayvanlarının trafik kazalarından bulaşıcı hastalıklara kadar ciddi bir kamu düzeni sorununa yol açtığını ve mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirtirken; son dönemde lüks ve kişisel paylaşımlarla gündeme gelen yerel yöneticilere yönelik, "Sosyal medya devlet hizmetini görünür kılmak içindir, kişisel reklam ve şov alanına dönüştürülemez" sözleriyle bürokrasiye adeta dijital bir balans ayarı yaptı.
