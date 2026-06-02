Başkan Erdoğan'dan Sayıştay'da sert çıkış: "Devletin kaynakları kimsenin babasının malı değildir"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay'ın 164. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'nde yaptığı açıklamalarda, kamu malının israf ve istismar edilmesine göz yummayacaklarını belirterek, CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk iddialarına tepki gösterdi. Erdoğan, "Milli iradenin savunulmasını nasıl namus borcu olarak görüyorsak, kamu malının israf edilmesine, istismar edilmesine göz yummuyoruz." dedi.
