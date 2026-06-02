Giriş Tarihi: 02 Haziran 2026 14:30

Zonguldak'ta özel bir okulda Fen Bilgisi öğretmeni olarak görev yapan Elif U., 5 yıl evli kalıp 1,5 yıl önce boşandığı eski eşi Haydar E.'den şiddet görmeye devam ettiğini belirterek darp fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. İddiaya göre, 29 Mayıs'ta oğlu ile görüşmek isteyen spor eğitmeni Haydar E., buluştuğu Elif U.'ya sözlü ve fiziksel şiddet uyguladı. Olayın ardından suç duyurusunda bulunan Elif U., sosyal medyadaki paylaşımında evliliği boyunca ve boşandıktan sonra da ölüm tehditleri ile şiddete maruz kalmaya devam ettiğini, adli mücadelelerinin sonuçsuz kaldığını ifade ederek "Şiddet gösterenlerin elini kolunu sallaya sallaya gezmesini hazmedemiyorum" sözleriyle isyan etti.

Ağabey ve Beraberindekiler Stadyumu Bastı

Elif U.'nun vücudundaki morlukları paylaştığı fotoğraflar sosyal medyada büyük yankı uyandırıp destek toplarken, öğretmenin ağabeyi S.U. harekete geçti. Dün akşam saatlerinde ağabey S.U., oğlu ve 2 arkadaşıyla birlikte, eski eniştesi Haydar E.'nin görev yaptığı Kemal Köksal Stadyumu'na gitti. Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede şiddet eylemine dönüştü. S.U. ve yanındaki grup, Haydar E.'yi tekme ve yumruklarla darbetmeye başladı.

Bayılan Eski Enişteyi Tekmelemeye Devam Ettiler

Stadyumda bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıyan görüntülerde, grubun darp sonucu bayılarak yere düşen Haydar E.'yi yerde de tekmelemeyi sürdürdüğü görüldü. Olay, stadyumdaki güvenlik personelinin araya girmesiyle sonlandırıldı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, darbedilen Haydar E.'yi ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

Gözaltına Alınan Şüpheliler Serbest Bırakıldı

Yaşanan darp olayının ardından Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karışan Elif U.'nun ağabeyi S.U., oğlu ve beraberindeki 2 arkadaşını yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen 4 şüpheli, buradaki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. Hem Elif U.'nun şiddet iddiası hem de stadyumdaki darp olayıyla ilgili başlatılan çok yönlü soruşturma devam ediyor.