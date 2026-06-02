Giriş Tarihi: 02 Haziran 2026 14:56 Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2026 14:57

Travis Scott Etkinliği Çıkışında Taksi Oyunu

İstanbul'un merkezi ilçesi Beyoğlu'nda, küresel ölçekte yankı uyandıran bir dolandırıcılık vakası gerçekleşti. Dünyaca ünlü rap sanatçısı Travis Scott'ın organizasyonundan ayrılan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) uyruklu popüler sosyal medya yayıncısı Auger, Taksim bölgesinde konaklayacağı otele ulaşmak üzere ticari bir taksiye bindi. Yolculuk sürecini takipçileri için canlı yayınlayan Auger, araçtan indikten sonra banka kartından fahiş bir miktarda para kesildiğini fark etti.

Kısa Mesafe İçin 136 Dolar Tahsil Etti

Yabancı turist Auger, taksi şoförünün Karaköy Tersane Caddesi'nden kendisini alıp Gümüşsuyu Mahallesi'ndeki oteline bırakma karşılığında tam 136 dolar (yaklaşık 4 bin 500 TL) ücret tahsil ettiğini sosyal medya hesaplarından ifşa etti. Kısa mesafe için alınan bu fahiş ücrete dair yayınlanan görüntüler dijital platformlarda büyük bir infial ve tepki dalgasına yol açtı. Kamuoyunda oluşan tepkilerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili derinlemesine inceleme başlattı.

Teknik Takiple Yakalandı: 141 Bin TL Ceza

Emniyet güçleri tarafından yürütülen fiziki ve teknik takip neticesinde, usulsüz kazanç sağlayan taksi şoförünün 43 yaşındaki H.A. olduğu saptandı. Kullandığı ticari araçla birlikte kıskıvrak yakalanan şoför H.A.'ya, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca; taksi hizmeti veren otomobillerde taksimetre kullanmamak, yer işaretlerine uymamak ve emniyet kemeri takmamak ihlallerinden ötürü toplam 141 bin 500 lira idari para cezası kesildi.

Sürücü Kartı İptal Edildi, 'Dolandırıcılık'tan Adliyeye Sevk Edilecek

Uygulanan rekor para cezasının yanı sıra idari yaptırımlara devam edildi; şoförün ticari taksi kullanmasına olanak tanıyan sürücü belgesi (sürücü kartı) İstanbul Büyükşehir Belediyesi mevzuatları doğrultusunda tamamen iptal edildi. Dolandırıcılık eyleminde kullanılan ticari araç ise çekiciye yüklenerek otoparka çekildi ve resmi olarak trafikten men edildi. Emniyetteki gözaltı süreci tamamlanan 43 yaşındaki şoför H.A.'nın, Türk Ceza Kanunu (TCK) kapsamında "dolandırıcılık" suçlamasıyla doğrudan adliyeye sevk edileceği bildirildi. Adli makamlarca başlatılan çok yönlü soruşturma sürüyor.