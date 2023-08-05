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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2023, 23:42 Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2023, 00:06

İçişleri Bakanı Yerlikaya vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, Özalp ilçesinde meydana gelen selde zarara gören bölgede incelemelerde bulunduktan sonra İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı arayıp konu hakkında bilgi verdi. Bakan Yerlikaya, muhtar ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Van Valisi Dr. Ozan Balcı beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, ve Saray Kaymakamı Yunus Ataman ile birlikte sel bölgesinin yaşandığı Özlap ilcesine bağlı Aşağı Tulgalı Mahallesine gitti.

Burada Vali Balcı beraberindekileri Özalp Kaymakamı M. Emin Nasır, mahalle muhtarı Latif Tank ve mahalle sakinleri karşıladı. Özalp Kaymakamı ve mahalle muhtarından bilgi alan Vali Balcı, zararın en kısa sürede karşılanacağını söyledi Gazetecilere açıklamada bulunan Vali Balcı, yağışın ani bastırması sonucunda küçük çaplı sel meydana geldiğini söyledi. Selde can kaybının olmadığını, tarımsal hasar meydana geldiğini belirten Balcı, "Yaklaşık 150'ye yakın küçükbaş hayvanımız telef oldu. Beş, altı evin bir kısmını su bastı. Kaymakamlığımız, İl ve İlçe Tarım ve Orman müdürlükleri ekiplerimiz zararların tespitine başladı. Vatandaşlarımıza destek vereceğiz. Devlet olarak onların yanındayız. Eksikliklerini, zararlarını gidereceğiz. Allah'a şükür can kaybı olmadı. Vatandaşlarımıza, hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletmek için geldik. Tekrar buradaki hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ufak çapta tarımsal zararlarımız var. Başka da büyük bir zararımız yok" dedi.

"İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA VATANDAŞLARA GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNDE BULUNDU"

Daha sonra vata daşların sorunlarını dinleyen Vali Balcı, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı arayıp konu hakkında bilgi verdi. Bakan Yerlikaya, muhtar ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Bakan Yerlikaya, "Kardeşlerimize büyük geçmiş olsun. Rabbim tekrarından bizleri korusun. Hem valimiz, hem jandarmamız hem de AFAD ve diğer kurumlarımız, zarar tespiti yaptıktan sonra biz de devlet olarak, hükümet olarak gereğini yapacağız. Can kaybının olmaması en çok sevindiğimiz durum. Allah'a hamdolsun. Büyük geçmiş olsun" dedi.

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