İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama: "Libya Genel Kurmay Başkanı da uçakta!"
Giriş Tarihi: 23 Aralık 2025 22:18
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan içinde 5 kişinin bulunduğu jetle ilgili açıklamada bulundu. Yelikaya: "Haymana civarında acil iniş bildirimi alınmış; ancak sonrasında uçakla yeniden temas sağlanamamıştır" açıklamalarında bulundu.
