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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 14 Kasım 2023, 08:37 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2023, 08:44

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya zehir tacirlerine darbeyi duyurdu! Nefes kesen operasyon: 51 Kilo 750 gram kokain ele geçirildi

Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narkogüç operasyonları kapsamında Adana Yumurtalık açıklarında demirleyen Liberya bandıralı Berge Torre isimli kuru yük gemisinde 51 Kilo 750 gram kokain ele geçirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narkogüç operasyonları kapsamında Adana Yumurtalık açıklarında demirleyen Liberya bandıralı Berge Torre isimli kuru yük gemisinde 51 Kilo 750 gram kokain ele geçirildiğini bildirdi.

NARKOGÜÇ Operasyonları kapsamında İskenderun Körfezin Adana Yumurtalık açıklarında demirleyen Liberya bandıralı BERGE TORRE isimli Kuru Yük Gemisinde 5⃣1⃣ Kilo 7⃣5⃣0⃣ Gr Kokain ele geçirildi.

Gemi kaptanı, kaptan yardımcıları ve mürettebattan oluşan 2⃣6⃣ şüpheli şahsın… pic.twitter.com/A1QXnrSqV8

— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 14, 2023



Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

NARKOGÜÇ Operasyonları kapsamında İskenderun Körfezin Adana Yumurtalık açıklarında demirleyen Liberya bandıralı BERGE TORRE isimli Kuru Yük Gemisinde 5⃣1⃣ Kilo 7⃣5⃣0⃣ Gr Kokain ele geçirildi.

Gemi kaptanı, kaptan yardımcıları ve mürettebattan oluşan 2⃣6⃣ şüpheli şahsın ifadeleri alınıyor❗️

Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. LİMANLARIMIZ YAKIN TAKİBİMİZDE❗️

❌Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz, Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığımız ve Mersin Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğümüz ekiplerince İskenderun Körfezin Adana Yumurtalık Açıklarında Demirleyen Liberya bandıralı Berge Torre isimli kuru yük gemisine Narkogüç Operasyonu düzenlendi.

Geminin çapa zincir boşluğunda zincire bağlanmış halde 2 adet dayanıklı plastik torba içerisinde 45 pakette 51 kilo 750 gram Kokain ele geçirildi.

Operasyonu gerçekleştiren Polislerimizi, Sahil Güvenliğimizi ve Mersin Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum. Gözlerinden öpüyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin🇹🇷

ÜLKEMİZİN DÖRT BİR YANINDA ZEHİR TACİRLERİNE KARŞI OPERASYONLARIMIZ ARTARAK DEVAM EDECEK. LİMANLARIMIZI YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ ❗️

#TürkiyeninHuzuru🇹🇷

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