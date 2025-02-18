The Economist’ten kirli algı operasyonu! TUSİAD ile aynı dili kullandı

TÜSİAD'ın yargıya müdahale niteliğindeki açıklamalarının ardından, The Economist dergisi de "Türkiye'de yeni bir baskı dalgası güçleniyor" başlığıyla Başkan Erdoğan'ı hedef alan operasyonel bir "makale" yayımladı. TÜSİAD'ın yargı süreçlerine etki girişimleri ve The Economist'in Erdoğan'ı muhalefeti bastırmakla suçlayan yayını, iki kuruluşun koordineli hareket ettiği iddialarını güçlendirdi. The Economist'in Türkiye'ye yönelik bu tür operasyonel yayıncılık faaliyeti ilk değil. Peki, The Economist bu görevi nereden alıyor ve hangi aparatları kullanıyor? İşte arka planı...