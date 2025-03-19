İBB’ye kayyum atanır mı? Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun ve diğerleri neden gözaltına alındı?

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki 100'ün üstünde isim bugün gözaltına alındı. Para sayma görüntüleri ve kent uzlaşısı, KCK olmak üzere iki farklı soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında İmaoğlu'nun kasası Fatih Keleş, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, Kampanya Direktörü Necati Özkan gibi isimler de var. Başsavcılığın açıklamasında ise Ekrem İmamoğlu hakkında "suç örgütü lideri" tanımı yer alıyor. Özellikle para sayma görüntülerini ortaya çıkaran eski CHP'li Erkan Çakır, takvim.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu. Peki bundan sonra süreç nasıl işleeyecek? İBB'ye kayyum atanır mı? Merak edilenleri hukukçu Zafer İşeri'ye sorduk.