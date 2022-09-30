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Hollanda'ya kaçırılan kitabe yeniden Türkiye'de

Hollanda'ya kaçırılan kitabe yeniden Türkiye'de
30.09.2022 20:39 - Son Güncelleme: 30.09.2022 20:41

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Yasa dışı yollarla çıkarıldığı belirlenen Şile Bozgoca Camii'ne ait tarihi kitabe, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın girişimleriyle Hollanda'dan Türkiye'ye geri getirildi. Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde ziyaretçilere açılan esere ilişkin konuşan Türk ve İslam Eserleri Müzesi Ekrem Aytar, "Dün akşam saatlerinde ilgili arkadaşlarımız bakanlıklardaki yazışmalarla eseri Hollanda gümrükleri tarafından Türk Hava Yolları'nın desteğiyle ülkemize getirildi. Geçici sergi alanında ziyaretçilerimize açtık" dedi. Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı ise eserin ait olduğu caminin yerinde olmadığını belirterek, "Mutluluğumuzu ifade etmekte zorlanıyoruz. Hayırlı olsun. Şu an cami yok, çalışma devam ediyor. Süreç sonrasında basınla paylaşılacak" diye konuştu.

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