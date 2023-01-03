Hollandalı gazeteci Rena Netjes terör örgütü PKK'nın tehditlerini A Haber ekranlarında tek tek anlattı

Paris'teki sokak olaylarının ardından Avrupa'nın terör örgütü PYD/YPG'ye karşı tutumunu eleştiren Hollandalı gazeteci Rena Netjes, terör örgütü hesaplarından ölüm tehditleri aldığı.ı. Aldığı bir e-postanın başlığının "Yakında öleceksin" olduğunu belirten Netjes, A Haber'de terör örgütünden aldığı tehdit mesajları dışında bölgede gözlemleriyle elde ettiği bilgileri paylaştı. Yerel halkın YPG'yi terör örgütü olarak gördüğü ve onlardan kaçarak Türkiye'ye sığındığını belirten Netjes, yaşananların Batı medyasında yer almadığını ve Avrupalı diplomatların bu konuda bilgisiz olduğunu belirtti.