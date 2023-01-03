İYİ Partili Kürşad Zorlu, '66. madde' kartını açan DEVA'yı yok saydı CHP'yi bombaladı

Türkiye'nin seçim sath-ı mailine girdiği kritik süreçte 6'lı masadaki kavgaların ardı arkası kesilmiyor. Hakkında 'Doğu'da pazarlık yaptı. HDP kapatılırsa HDP'liler DEVA'dan seçime girecek' iddiaları çıkan Ali Babacan, vatandaşlık tanımını değiştirmek ve Kürtçeyi anadil olarak anayasaya koymak istediklerini söyledi. Bu durumu 'MEYDAN OKUMA' manşetiyle haberleştiren takvim.com.tr, İYİ Parti'nin bu duruma ne tepki vereceğini sormuştu. Ve beklenen tepki geldi... İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, 66. madde kartını açan DEVA Partisini yok saydı, CHP'ye resti çekti. Zorlu, 'Tek ortak yanımız masada olmamız" dedi.