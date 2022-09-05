HDP'ye hangi söz verildi? Çarpıcı sözler: Türkiye dışından taktik....

6+1+1'de adaylık tartışmaları sürerken, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, katıldığı canlı yayında "HDP'ye bakanlık verilebilir mi?" sorusuna "Bizde geri vites yok" diyerek HDP'ye bakanlık verecekleri söylemesi masada kriz çıkardı. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, bu açıklamaya razı olmadıklarını belirterek "Kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz?" dedi. Gürsel Tekin'e bir tepki de CHP içerisinden geldi. Partiden ihraç edilmesi gündemde olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Tekin'e tepki göstererek, "Ne demek bu? HDP terörle ilişkisini kesti de bizim haberimiz mi yok?" ifadelerini kullandı.