HDP’li Mithat Sancar'dan Kılıçdaroğlu'na yeşil ışık: "Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecini yeniden değerlendireceğiz"

HDP'nin masaya oturmasıyla ilgili İyi Parti kanadından da açıklamalar gelmeye devam ediyor. "Akşener masayı dağıttı yorumları yapılıyor. Akşener, masadan kaldırılmak istendi" iddiasında bulunan İyi Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, "Henüz karar verilmedi. Kapı açık. Altılı Masa baştaki çalışma ilkelerine dönecek olursa, isim konusunda da 'bu tavrı sürdüreceğiz' denirse bu devam eder. Ancak 'çalışma ilkelerinden vazgeçiyoruz' denirse olmaz" diye konuştu. İkinci turda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme konusunda, "O konuda bir şey diyemem" diye cevapladı. İmamoğlu ve Yavaş'a yapılan çağrının başka partinin içişlerine karışmak olmadığını altını çizen Usta, "Sayın Akşener, Sayın Kılıçdaroğlu'na 'Bizim önerdiğimiz iki aday için elinizi siz de kaldırın' diyor. Herkes kendi partisinden isim söylerse nasıl uzlaşı olacak? İş bu kadar sıkıntıya çıktıktan sonra iki başkama çağrı yapmak, başka partinin iç işlerine karışmak değil" dedi.