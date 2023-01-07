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HDPKK’lı Pervin Buldan’dan adaylık çıkışı: ‘’Kendi adayımızı çıkaracağız’’

HDPKK’lı Pervin Buldan’dan adaylık çıkışı: ‘’Kendi adayımızı çıkaracağız’’
07.01.2023 16:05 - Son Güncelleme: 07.01.2023 16:06

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Yuvarlak masanın adaylık pazarlıkları ve oyunları devam ederken PKK'nın siyasi kolu HDP'den flaş bir çıkış geldi. Terör suçlarından tutuklu eski eş başkanı Selahattin Demirtaş’ın 6'lı masaya yaptığı "Ortak adayda birleşilmezse trajedi olur" uyarısının ardından HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan kendi adaylarını çıkaracaklarını duyurarak Demirtaş'ın aksi bir tutum sergiledi. Buldan, "Biz halkların demokratik partisi olarak en kısa zamanda en yakın zamanda kendi cumhurbaşkanı adayımızı Türkiye halklarıyla paylaşacağız." dedi.

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