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Başkan Erdoğan'dan Kumluca'da önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan Kumluca'da önemli açıklamalar
07.01.2023 18:07 - Son Güncelleme: 07.01.2023 18:07

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, selin vurduğu Kumluca'da önemli açıklamalarda bulundu. Acilen yapılması gereken yatırımların inşasına başladıklarını belirten Başkan Erdoğan, "Yatırım tutarı 4.3 milyar lira. Manavgat yangınında olduğu gibi Kumluca'daki sel felaketinde de vatandaşımızın yanında olduk. Devlet olarak vatandaşımızı yalnız bırakamayız." dedi. Putin'le arasında geçen diyaloğu anlatan Erdoğan, "Putin'e dedim ki, bizim bir Kumluca'mız var. Burası domates cenneti gibidir. Beni Kumlucalılara mahçup etme. O da gereğini yaptı." ifadelerini kullandı.

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