Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, eylül ayında kamuoyuna duyurulması beklenen Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında yaptığı değerlendirmede, programda 2025'e kadar belki küçük güncellemelerin olacağını ve 2026'da ise enflasyonu tek haneli rakamlara düşürme perspektifine sahip olduklarını kaydetti. Bugün gerçekleştirilen Ekonomi ve İstişare Toplantısı'nın ardından da açıklamalarda bulunan Yılmaz, "Vergi konusunda görüş birliği var, reform beklentisi var" ifadelerini kullandı.