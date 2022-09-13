Haberler Güncel Videoları Hazal Kaya ‘düğüncülük’ deyip paylaştı! Pembe elbisesiyle ortalığı yıktı geçti

Hazal Kaya ‘düğüncülük’ deyip paylaştı! Pembe elbisesiyle ortalığı yıktı geçti

Hazal Kaya ‘düğüncülük’ deyip paylaştı! Pembe elbisesiyle ortalığı yıktı geçti
13.09.2022 18:19 - Son Güncelleme: 13.09.2022 18:20

OTOMATİK OYNAT

Güncel 04:17
Başkan Erdoğan için ilk değil
Güncel 02:05
Yarkadaş'tan İmamoğlu hakkında...
Güncel 01:12
CHP’li Tunç Soyer’den hadsiz...
Güncel 35:01
Ömer Çelik’ten AK Parti MKYK...
Güncel 01:11
Eğitim öğretim yılı bugün...
Güncel 02:31
Ne tarihi ne de haddini...
Güncel 00:24
CHP Lideri Kemal...
Güncel 41:06
MHP Bursa mitingi!
Güncel 00:43
CHP'li Büyükerşen'den zam...
Güncel 09:46
"Ulan Yunan'dan kim korkar!"
Güncel 03:06
Devlet yaraları sardı!
Güncel 00:31
Metrobüs kazasından saniyeler...

Meslektaşı Ali Atay ile 2019 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Hazal Kaya, aynı yıl oğlu Fikret Ali'yi kucağına aldı. Atay ile mutlu bir evlilik sürdüren Kaya'nın geçen günlerde ise ikinci bebeğine hamile olduğu öğrenildi. Bir kız bebek bekleyen Kaya, önceki gün Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay'ın düğününde ortaya çıktı. Bu akşam ise Melisa İnci ile Umut Kurt'un düğününe katılan Kaya, pembe mini bir elbise tercih etti. Düğünde yaptığı paylaşımla eğlenceli hem güldü hem güldürdü. İşte o paylaşım.

Güncel Videoları
SON DAKİKA