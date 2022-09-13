Hazal Kaya ‘düğüncülük’ deyip paylaştı! Pembe elbisesiyle ortalığı yıktı geçti

Meslektaşı Ali Atay ile 2019 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Hazal Kaya, aynı yıl oğlu Fikret Ali'yi kucağına aldı. Atay ile mutlu bir evlilik sürdüren Kaya'nın geçen günlerde ise ikinci bebeğine hamile olduğu öğrenildi. Bir kız bebek bekleyen Kaya, önceki gün Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay'ın düğününde ortaya çıktı. Bu akşam ise Melisa İnci ile Umut Kurt'un düğününe katılan Kaya, pembe mini bir elbise tercih etti. Düğünde yaptığı paylaşımla eğlenceli hem güldü hem güldürdü. İşte o paylaşım.