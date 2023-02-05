HAVA DURUMU | İstanbul'da kar yağışı başladı! Kaç gün sürecek? Meteoroloji saat saat uyardı! Bu illere dikkat..

Son dakika güncel hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yayınlandı. Yapılan tahminlerde günlerdir beklenen İstanbul kar yağışı için de uyarı üstüne uyarı yapıldı. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında olacağı tahmini yapılırken, İstanbul'da kar yağışı sabah saatlerinden itibaren başladı. 5 günlük hava durumu tahmininde ise kar yağışının ne zamana kadar etkili olacağı bildirildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İstanbul'da kar yağışı kaç gün sürecek? Kar nerelerde yağacak? İşte 5 günlük güncel hava durumu raporu...