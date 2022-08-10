HAVA DURUMU | İstanbul'da beklenen sağanak başladı! Meteorolojiden uyarı üstüne uyarı

Son dakika habeir! İstanbul'da 2 gün boyunca sürmesi beklenen sağanak yağmur, gece saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Esenyurt ve Beylikdüzü ilçelerinde kanalizasyon ve su tahliye kanallarının patlaması sonrası caddeler sular altında kaldı. İstanbul'da etkili olması beklenen yağışlı havanın, 11 Ağustos Perşembe akşam saatlerine kadar süreceği açıklandı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sevgili İstanbullular, Perşembe(yarın) sabah saatlerinden itibaren İstanbul’da gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli, Anadolu Yakası'nda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Ani sel ve su baskınına karşı dikkatli ve tedbirli olalım" dedi.