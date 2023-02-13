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Hatay’da yıkılan Kule Apartmanının müteahhidi Antalya'da depremzedelerin kaldığı otelde yakalanarak tutuklandı

Hatay’da yıkılan Kule Apartmanının müteahhidi Antalya'da depremzedelerin kaldığı otelde yakalanarak tutuklandı
13.02.2023 18:47 - Son Güncelleme: 13.02.2023 18:53

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Kahraman Maraş Merkezli depremlerde Hatay’da yıkılan Kule Apartmanının müteahhidi Cihan İnşaat sahibi Ömer Cihan, Manavgat Titreyengöl’de depremzedelerin kaldığı otelde yakalandı. Adliyeye sevk edilen Cihan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ömer Cihan’ın, Titreyengöl’de depremzedeymiş gibi ailesiyle birlikte otelde kaldığı ve yurtdışına kaçma hazırlığında olduğu ihbarı üzerine harekete geçen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ömer Cihan’ı kaldığı otelde yakalayarak gözaltına aldı. Geceyi jandarmada geçiren Ömer Cihan, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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